انخفاض مبيعات نستله بسبب تضرر السوق الصينية جراء بكورونا

شهدت نستله، شركة الأغذية السويسرية العملاقة، انخفاضا في عائداتها بنسبة 2ر6 % لتصل إلى 8ر20 مليار فرنك سويسري (4ر21 مليار دولار) على أساس سنوي في الربع الأول، حيث تسبب فيروس كورونا المستجد في آثار سلبية على العملات وأدى إلى انخفاض المبيعات في الصين.

وقالت الشركة اليوم الجمعة، إن الوباء كان له، رغم ذلك، تأثير إيجابي على العائدات من الأطباق الجاهزة وأغذية الحيوانات الأليفة والبن.

وأفادت الشركة من مقرها السويسري بأن مبيعات الحلويات والآيس كريم تراجعت "مما يعكس انخفاض تبادل الهدايا والشراء بدون تخطيط مسبق".

ويُنظر إلى الفرنك السويسري باعتباره عملة آمنة في أوقات الأزمات وقد تعزز لدى انتشار الوباء. وقلل هذا من قيمة أرباح نستله الأجنبية.

وباستثناء عامل العملة السويسرية، ومبيعات العناية بالبشرة وشركات الآيس كريم الأمريكية التي سجلت مؤخرا، فإن إيرادات الشركة كانت سترتفع بنسبة 3ر4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقًا للتقرير الفصلي.

وشهد شهر مارس دفعة للنشاط التجاري في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث شرع المتسوقون في تخزين البضائع بسبب الإغلاق.

وفي المقابل، تراجعت المبيعات بصورة حادة في الصين، حيث واجه المستهلكون قيودا على التنقل لما يقرب من ثلاثة أشهر وخزنوا السلع بشكل أقل مما حدث في الغرب.

وبرغم الجائحة، قالت نستله إنها لا تزال تتوقع أن يرتفع نمو مبيعاتها عام 2020 إلى ما بين 4% إلى 6%، باستثناء آثار العملة وعمليات الاستحواذ وسحب الاستثمارات، وبلغ معدل نمو المبيعات العام الماضي 5ر3%.