الصحة الإسرائيلية: 15058 إصابة بكورونا و194 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل، حتى مساء اليوم الجمعة، إلى 194، أي بارتفاع حالة وفاة واحدة عن الأمس، بينما وصل عدد المصابين إلى 15058.

وذكرت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين المصابين 102 يخضعون لأجهزة تنفس صناعي دون أي تغيير عن الأمس، بينما انخفض مجمل عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 137، وارتفع عدد المصابين بحالة طفيفة ومتوسطة إلى 8861.

وتتّجه حكومة الاحتلال الإسرائيليّة إلى إتاحة تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة، في حين يدفع مسؤولون في وزارة الصحّة إلى فتح كامل للقطاع التجاري.

ومن المقرّر أن تطبّق الإجراءات الجديدة بدءًا من الأحد المقبل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيليّة.