فرنسا تدعم أير فرانس للطيران بقروض قيمتها 7 مليارات يورو

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قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير اليوم الجمعة، إن الحكومة تستعد لدعم شركة الخطوط الجوية "أير فرانس" بسبعة مليارات يورو (6ر7 مليار دولار) في شكل قروض وضمانات قروض.

وقال لو مير لتليفزيون "تي إف 1" الفرنسى إن الدولة ستقرض "اير فرانس" 3 مليارات يورو مباشرة وستضمن قروضا مصرفية لأربعة مليارات يورو أخرى.

وذكر لو مير أن "تشغيل طائرات أير فرانس متوقف عن الطيران"، مضيفا أنه "لا توجد رحلات، لذا يتعين علينا مساندة أير فرانس".

وأوضح لو مير أنه أراد التعهد بالتزامات تتعلق بالبيئة من جانب اير فرانس، التي هي جزء من مجموعة "اير فرانس - كيه إل إم" الفرنسية الهولندية، في مقابل دعمها، وكذلك "محاولة لجعلها أكثر ربحية".

وقال إنه "يتعين أن تكون أير فرانس شركة الطيران واحدة من تلك الشركات على كوكبنا الأكثر التزاما بالبيئة".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا لترتيب قرض بقيمة 5 مليارات يورو لشركة رينو لإنتاج السيارات.