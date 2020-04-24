فييري: هالاند أفضل مهاجم في العالم وسيصل سعره لـ300 مليون يورو

يعتقد كريستيان فييري، لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق، أن إيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند هو أفضل مهاجم في العالم، وسيصبح أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق.

ونجح المهاجم الشاب هالاند البالغ من العمر 19 عامًا، في فرض إسمه بقوة على الساحة الرياضية مع سالزبورج النمساوي، قبل أن يخطفه دورتموند في الإنتقالات الشتوية الماضية، في الوقت الذي لا يزال مانشستر يونايتد وريال مدريد حريصين على الحصول على خدمات اللاعب.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية، حديث كريستيان فييري، مع صحيفة «كورييرا ديلا سيرا» الإيطالية، حول هالاند:" في خلال عامين، سيذهب هالاند إلى فريق رائع مقابل 200 وربما 300 مليون يورو".

وأضاف:" هالاند هو الأقوى بين جميع المهاجمين، ولقد نجح في إختياره بروسيا دورتموند، حيث يعتبر أفضل نادي لتعزيز موهبته".

ويمتلك هالاند في تعاقده مع دورتموند، شرط يتيح له إمكانية الرحيل مقابل 63 مليون يورو، في عقده الذي يمتد لخمس سنوات، ورغم ذلك لا يدخل هذا الشرط حيز التنفيذ الصيف الحالي، وبالتالي لا يمكن تفعيله حتى 2021، على الرغم من التقارير التي أشارت إلى إستحالة بقاء اللاعب في دورتموند حتى عام 2022.

لاتوجد أدنى شكوك في رغبتة مانشستر يونايتد في إقتناص فرصة التعاقد مع هالاند الفترة المقبلة، رغم أنه كان متاحًا في الإنتقالات الشتوية الماضية مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ذلك لن يكون سهلًا في ظل المنافسة الشرسة من قبل ريال مدريد، في ظل بحث المرينجي عن لاعب رقم 9 بصفة دائمة يكون خلفًا للفرنسي كريم بنزيمة.