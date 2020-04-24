ألمانيا تعيد 300 مواطنا عالقا في جنوب أفريقيا

أقلعت من جنوب أفريقيا إلى ألمانيا، أمس الخميس، آخر طائرة ضمن طائرات حملة إعادة العالقين الألمان بالخارج في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت طائرة استأجرتها وزارة الخارجية الألمانية مساء أمس، من جنوب أفريقيا إلى ألمانيا، وعلى متنها 300 راكب.

وبعد إعادة حوالي 240 ألف ألماني إلى وطنهم، يكتمل اليوم القسم الأكبر من حملة إعادة العالقين خارج البلاد.

وتهتم السفارات الألمانية حاليا بإعادة الحالات الفردية على مستوى العالم، في ما يمثل المرحلة الثانية من حملة الإعادة.

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدأ هذا "الجسر الجوي" في السابع عشر من مارس الماضي بالاتفاق مع شركات الطيران والسفر بعد أن قامت العديد من الدول بإغلاق حدودها ووقف الطيران.

وكانت الخارجية الألمانية استأجرت طائرات لتنظيم 260 رحلة طيران نقلت حوالي 66 ألف ألماني من 65 دولة في أنحاءالعالم، منهم 6100 مواطن من دول في الاتحاد الاوروبي، وحوالي 3300 من دول أخرى.

ونظمت الخارجية الألمانية عشرين رحلة إعادة لمواطنين عالقين في جنوب أفريقيا وصل عددهم إلى 4500 ومعهم أكثر من 1200 من مواطني دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت جنوب أفريقيا نهاية مارس الماضي حظرا صارما للتجول في إطار مكافحة فيروس كورونا، وأغلقت حدودها وأوقفت حركة الطيران التجاري بها.

ونظمت الخارجية الألماية أيضا حملات مماثلة لإعادة السياح الألمان العالقين في ناميبيا المجاورة لجنوب أفريقيا.