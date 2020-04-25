جوندوجان: يجب أن نكون مستعدين لاستئناف المنافسات

قال إيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن الفريق "يجب أن يكون مستعدا" لإثبات أنه ناد من الطراز الأول ويضم لاعبين من الطراز الأول، عندما تستأنف منافسات كرة القدم.

وكان مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز متأخرا بفارق 25 نقطة خلف ليفربول المتصدر، عند توقف المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك قبل عشر مراحل من النهاية.

لكن سيتي تغلب على ريال مدريد الإسباني 2 / 1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، قبل أن تتوقف منافساتها أيضا، كما وصل إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جيوندوجان في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نشرتها اليوم الجمعة "ايا كان ما سيأتي، علينا أن نكون مستعدين له."

وأضاف "هذا الوقت يشهد وضعا استثنائيا، والأوضاع الاستثنائية تتطلب حلول استثنائية."

وتابع "نعتبر أنفسنا لاعبين من الطراز الأول ونادينا من الطراز الأول، وهذه تعد فرصة أمامنا لاستعراض ذلك، والتعامل مع الوضع بأفضل شكل ممكن."