تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة الشهر الماضي

انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأسرع وتيرة لها على الاطلاق في مارس الماضي، في ظل إغلاق الكثير من المتاجر التزاما بالضوابط الرسمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت بيانات المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا أن حجم مبيعات التجزئة، بما في ذلك وقود السيارات، قد انخفضت في مارس بنسبة شهرية تبلغ 1ر5%، في أعقاب تراجع بنسبة 3ر0% في فبراير.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 9ر4%.

وتعد أكبر نسبة انخفاض في مبيعات التجزئة يتم تسجيلها على الإطلاق في بريطانيا، وشهدت متاجر الملابس أعلى نسبة تراجع.

وكانت متاجر الأغذية وعمليات البيع بالتجزئة خارج المتاجر هي القطاعات الوحيدة التي حققت نموا ضعيفا في مارس، حيث سجلت مبيعات متاجر المأكولات ارتفاعا بنسبة 4ر10%.

وباستبعاد وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة في مارس بنسبة شهرية تبلغ 7ر3%، بعد تراجع نسبته 5ر0% في فبراير، غير أن هذه النسبة جاءت أقل من نسبة الانخفاض المتوقعة التي كانت تبلغ 4%.

وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 8ر5% في أعقاب عدم تحقيق أي نمو في فبراير.

وكان خبراء الاقتصادي يتوقعون أن تصل نسبة الانخفاض السنوي 5%.