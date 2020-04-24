الرئيس الموريتاني بعد خلو بلاده من فيروس كورونا: الخطر لا يزال قائما

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الخطر بشأن فيروس كورونا المستجد في البلاد لا يزال قائما، وطالب جميع أجهزة البلاد إلى اليقظة والاحتراز، وذلك بعد أن أصبحت موريتانيا خالية من الإصابة بالفيروس .



وأشاد الرئيس الغزواني - في كلمة بمناسبة شهر حلول شهر رمضان، بثها التلفزيون الموريتاني - بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية والأطقم الصحية في مواجهة انتشار هذه الجائحة في بلاده، داعيا الله - تبارك وتعالى - أن يرفع هذا البلاء عن العالم بأسره، وأن يعيد شهر رمضان علي الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليُمن والبركات.



ودعا العلماء والأطباء والمثقفين إلى أن يركزوا على التوعية بمخاطر وباء كورونا المنتشر واستصحاب الحيطة والحذر، وكرر أن الخطر لا يزال قائما بحكم تعاظمه وانتشاره وإن بمستويات مختلفة في العديد من مناطق العالم.