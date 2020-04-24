سكك حديد هولندا تدرس إلزام الركاب بحجز المقاعد مسبقا بسبب كورونا

تدرس شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة في هولندا جعل حجز المقاعد إجباريا لضمان امتثال الركاب لإجراءات التباعد الاجتماعي المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشركة اليوم الجمعة إنها بدأت استطلاع 100 ألف من ركاب الضواحي بشأن سلوك سفرهم خلال أزمة كورونا، بما في ذلك ما إذا كانوا على استعداد لحجز رحلتهم بالقطار مسبقا.

وباعتبار الحجوزات متطلبا، يستطيع الركاب أن يروا الكترونيا كثافة الركاب بالقطارات وإمكانية التوزيع في عربات القطار وفقا لذلك.

كما تختبر الشركة على القطارات مدى جدوى اللافتات والملصقات التي تحدد المسافة المطلوبة بين الركاب وهي 5ر1 متر، وأي المقاعد خالية وتكون مستوفية لشروط هذه الإجراءات.

وقالت الشركة إن قيود مكافحة فيروس كورونا تعني أنه بإمكان القطارات نقل 20 إلى 25 بالمئة فقط من طاقتها العادية لنقل الركاب.