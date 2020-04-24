بيربري البريطانية للأزياء: خفض رواتب المديرين وكبار الموظفين لمدة 3 أشهر

أعلنت شركة الأزياء البريطانية "بيربري"، اليوم الجمعة، أن كبار الموظفين لديها قرروا طوعا خفض 20% من رواتبهم بداية من أبريل وحتى يونيو.



وقالت شركة الأزياء العالمية الشهيرة، إن مجلس إدارة الشركة وافق كذلك على خفض طوعي بنسبة 20% في الرواتب الأساسية والحوافز لأعضائه خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أنه سيتم التبرع بالمبلغ الذي يعادل هذه النسبة لصالح صندوق مؤسسة بيربري لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الشركة أنها ستواصل خلال الأشهر القليلة المقبلة، الحفاظ على الأجر الأساسي لجميع الموظفين الذين لا يستطيعون القياد بأعمالهم بسبب إغلاق الدار أو الموقع.



وقالت الشركة أيضًا إنها لن تعتمد على الدعم الحكومي للوظائف في المملكة المتحدة حيث يعمل أكثر من ثلث موظفيها.



ويعمل مصنع الشركة المتخصص في المعاطف الطويلة بمدينة كاستلفورد حاليا في تصنيع العباءات الواقية غير الجراحية وتوفيرها لهيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.



وتقوم الشركة أيضا بالحصول على أقنعة العمليات الجراحية (كمامات) عن طريق سلسلة التوريد وتقديمها إلى هيئة الصحة الوطنية والجمعيات الخيرية، وقد تبرعت حتى الآن، بأكثر من مئة ألف قطعة من معدات الوقاية الشخصية.



وأشارت الشركة إلى أنها ستنشر نتائجها السنوية الأولية في 22 مايو بدلاً من 14 مايو.