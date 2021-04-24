كفر الشيخ والبحيرة يؤكدان عدم زيادة تسعيرة أجرة النقل الجماعي

أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، اليوم الجمعة، أنه لن تتم زيادة أي رسوم على تسعيرة الأجرة للميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي على جميع الخطوط، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي (أبريل، يونيو)، ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 25 قرشًا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع (يناير، مارس).

ففي كفر الشيخ، قال المحافظ جمال نور الدين، إنه بعد رفع أسعار البنزين (80.92.95) وفي ضوء ما جاء من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ فلن يتم رفع أي من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعي والاجرة على جميع الخطوط، خاصة وأنه لم تطرأ اي زيادة على اسعار السولار والمازوت.

من جانبه، أكد المتحدث باسم محافظة كفرالشيخ أحمد السماحي، أن المحافظة، بالاتفاق مع مديرية الأمن، ستقوم بحملات مرورية على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الأجرة، مشددًا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاج السيارة.

وأشار المتحدث إلى أن الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد البترولية هي متعلقة بالأسعار العالمية وتتم مراجعتها كل فترة زمنية.

وأهاب بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي سائق يستغل هذه الظروف، ويقوم برفع أي زيادة على تعريفة الأجرة على أي خط من خطوط السير.

وفي البحيرة، أكد المحافظ هشام آمنة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص وسيارات الأجرة والسرفيس، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليًا مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف التزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى جميع خطوط السير بدائرة المحافظة.