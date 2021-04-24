ضبط حداد يدير ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشأة في سوهاج، من ضبط حداد يدير ورشة لصناعة وإصلاح الأسلحة النارية.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بقيام "هـ. ع." 60 عاما، حداد، سابق اتهامه فى 4 قضايا، آخرها شروع فى قتل وسلاح، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، والاتجار فيها، متخذا دائرة مركز المنشأة والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز، وفرع بحث الجنوب، من ضبطه وبحوزته 10 فرد روسية محلية الصنع، 11 قطعة لأجزاء أسلحة محلية، الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.