ألبانيا تنتخب برلمانا جديدا غدا

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ينتخب المواطنون في ألبانيا غدا الأحد برلمانا جديدا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما.

تنقسم الدولة الواقعة في منطقة البلقان انقساما سياسيا عميقا، حيث تنكر المعسكرات المتناحرة أساس وجود بعضها بعضا.

وتتهم المعارضة الوطنية المحافظة رئيس الوزراء راما بتزوير الانتخابات وممارسة الفساد.

وتقاطع المعارضة بالتضامن مع حزب صغير هو الحزب الاجتماعي الليبرالي البرلمان منذ أكثر من عامين.

إلا أنها عادت لتشارك في هذه الانتخابات مرة ثانية.

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا وتغلق في السابعة مساء (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي).

ولن تعلن النتائج الرسمية إلا في ليلة غد.