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بلجيكا تناشد ألمانيا استقبال مرضى كورونا في مستشفياتها

(د ب أ)
نشر في: السبت 24 أبريل 2021 - 4:18 م | آخر تحديث: السبت 24 أبريل 2021 - 4:18 م

ناشدت بلجيكا ألمانيا استقبال مرضى كورونا في مستشفياتها نظرا لاستنفاد طاقة وحدات الرعاية المركزة في البلاد على نحو قوي.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بلجا) البلجيكية استنادا إلى رئيس الإسعافات الطبية الطارئة في بلجيكا، مارسيل فان دير اورا.

وأضافت (بلجا) نقلا عن فان دير اورا أن بعض المستشفيات لم يعد بها أَسِرَّة رعاية مركزية متاحة.

ولم تتلق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ردا على سؤال وجهته لوزارة الداخلية الألمانية عن رد ألمانيا على طلب بلجيكا.

وحسب البيانات الرسمية، فقد وصل معدل الإصابات الجديدة في بلجيكا خلال الـ14 يوما الماضية إلى 450 حالة لكل مئة ألف نسمة بتراجع طفيف مقارنة بالأسابيع السابقة، وفي الوقت نفسه ارتفع معدل الوفيات بصورة طفيفة إلى قرابة 40 حالة يوميا.

ويبلغ عدد سكان بلجيكا نحو 11.5 مليون نسمة.


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