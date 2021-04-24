♦ «رمادى داكن»

طالب الرفاعى

دار الشروق

يتناول «الرفاعى» فى مجموعته القصصية، عددا من القضايا الشائكة والمتشابكة، تحمل كل منهما موضوعها المستقل، لكنها تشترك وتجتمع على عنصر واحد وهو «الهم الإنسانى»، الذى يربط بين البشر جميعهم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم ومعتقداتهم، وإن كان المؤلف يسلط الضوء أكثر على الواقع الكويتى.

♦ «حكايات من دفتر الوطن»

صلاح عيسى

دار الكرمة

من حكايات زمن الجوارى، مرورا بالموت على تل العقارب، ومغامرات عبدالله أفندى بالمر، والبطريرك فى المنفى، وجلاد دنشواى، إلى أن رفع عبدالحكم العلم، يحتوى هذا الكتاب الممتع على ثلاث عشرة حكاية مثيرة، قد يتعجب من أحداثها كثير من القُرَاء، ليس فيها سطر واحد من وحى الخيال، أو عبارة واحدة لا تستند إلى مرجع أو مصدر، سواء كان وثيقة، أو صحيفة، أو مذكرات، أو دراسات وأبحاثا.

♦ «قراءات فى الفكر الإسلامى»

عبدالرحمن الشرقاوى

دار الشروق

هذا الكتاب هو أحد أبرز المؤلفات المعاصرة لتوضيح المبادئ الإنسانية العظيمة التى جاءت بها رسالة الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا.

وقد أحدث بعثا جديدا فى عالم الرؤية والفكر الإسلامى الرحب القائم على التحرر والاستنارة والتدبر العميق لمعانى آيات القرآن الكريم.. ومواقف السنة المشرفة من قضايا الحياة. وذلك منذ قرأه مؤلفه بصوته فى حلقات متتالية فى الإذاعة المصرية أوائل حقبة الستينيات ولاقى إقبالا هائلا.. دفع ببعض كبار علماء الدين للمطالبة بتقريره على المدارس آنذاك.

♦ «الحياة على كرسى متحرك»

جارى كارب

دار الشروق

كتاب لا نظير له باللغة العربية، ودليل لا غِنى عنه لأولئك القادرين باختلاف مقدم معلومات وإرشادات دقيقة ومُفيدة، وكذلك لذويهم وأُسَرهم وأصدقائهم؛ حيث يقدم معلومات وإرشادات دقيقة ومُفيدة عن موضوعات تهمهم، مثل: كيفية اختيار الكرسى المناسب، وكيفية ترتيب مكان السكن والعمل لتسهيل الحركة، وكيفية التعايش بشكل صحى مع الإعاقة الحركية باستخدام الكرسى المتحرك، وكيفية التأقلم النفسى والجسمانى مع الحياة على كرسى مُتحرك بعد إعادة التأهيل.

صفحات هذا الكتاب مليئة بروح الإلهام والتمكين لمُتحَدى الإعاقة، ليس فقط للعيش بصورة أفضل، ولكن أيضا لاتخاذ دور القيادة فى تحطيم العقبات التى تقف بعناد بينهم وبين أحلامهم.