مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر من البلدة إن مواجهات عنيفة تدور الآن في نقطتي من البلدة، قرب مفرق الطور ووسط البلدة.

وأضافت أن المواجهات تخللها إطلاق لقنابل الصوت الحارقة والغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.

وقال الهلال الأحمر إن 6 أشخاص أصيبوا خلال المواجهات في محيط البلدة القديمة بالقدس، مشيرة إلى أنه قد تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.