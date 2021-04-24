 مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية - بوابة الشروق
السبت 24 أبريل 2021 11:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

مواجهات عنيفة في القدس بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية

وكالات:
نشر في: السبت 24 أبريل 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 24 أبريل 2021 - 10:40 م

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر من البلدة إن مواجهات عنيفة تدور الآن في نقطتي من البلدة، قرب مفرق الطور ووسط البلدة.

وأضافت أن المواجهات تخللها إطلاق لقنابل الصوت الحارقة والغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.

وقال الهلال الأحمر إن 6 أشخاص أصيبوا خلال المواجهات في محيط البلدة القديمة بالقدس، مشيرة إلى أنه قد تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك