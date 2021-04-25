سوريا وأمريكا والسودان يحصدون المراكز الأولى في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

حصدت سوريا وأمريكا والسودان المراكز الأولى في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي توصف بأنها أكبر وأغلى جائزة للقران الكريم في العالم.

وقال مسؤولون في الجائزة في تصريح لـ(د.ب.أ) إن المركز الأول ذهب إلى محمد عبدالرحمن أبوقاسم من سوريا، وفاز بالمركز الثاني عبدالغني مصطفى من الولايات المتحدة الأمريكية، ونال المركز الثالث مزمل أحمد محمد من السودان.

وحقق الإماراتي عبدالرحمن عبدالله البستكي المركز الرابع مكرر مع كل من محمد حسن حسين من الصومال، ومصطفى سال من السنغال، وحقق المركز السابع جميل أحمد من بنجلاديش، فيما كان المركز الثامن من نصيب محمد عمر عبادة عمر عرفة من مصر، وفاز البشير أبوبكر من النيجر بالمركز التاسع بينما حقق آدم محمد آدم من تشاد المركز العاشر.

وسلم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الجوائز للفائزين في حفل كبير أقيم في دبي مساء اليوم السبت، في ختام الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة.

كما سلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية بالإمارات درع التكريم بجائزة الشخصية الإسلامية.

وأطلقت الجائزة اسم الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على الدورة الحالية من المسابقة تقديرا لدوره الكبير، في خدمة الإسلام والمسلمين.

وتم اختيار "هيئة آل مكتوم الخيرية" للتكريم كشخصية العام الإسلامية لدورها الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال بناء المساجد وكفالة الأيتام وإنشاء المدارس والكليات بالدول الفقيرة.