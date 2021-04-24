الأهلي يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 114

يحتفل الأهلي اليوم السبت بذكرى تأسيسه الـ 114، وتحديدًا بالاجتماع الذي جرى فى منزل الإنجليزى، ميتشيل أنس وإدريس راغب بك، وإسماعيل سرى باشا، وأمين سامى باشا، وعمر لطفى بك، ومحمد أفندي للإعلان عن تأسيس النادي.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة :"تحل اليوم ذكرى تأسيس النادي الأهلي، الإمبراطورية الرياضية التي لا تغيب عنها البطولات".

وأضافت :"كانت فكرة لعمر لطفي، وإن هي إلا بضع سنوات حتى أصبح نادي الوطنية سفيرًا لرفع راية بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية في كافة الألعاب الرياضية. كل عام وأنت زين النوادي".

ويحمل الأهلي العديد من الألقاب على صعيد كرة القدم، حيث تُوج بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، و10 ألقاب سوبر محلي.

وتُوج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020، كما حقق لقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة كانت في عام 2014، مع التتويج بالسوبر الإفريقي 6 مرات.