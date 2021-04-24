حالة تأهب فى تنزانيا مع اقتراب إعصار استوائي من اليابسة

تستعد تنزانيا لوصول وشيك للإعصار الاستوائي، جوبو لليابسة، اليوم السبت، حيث تدعو السلطات السكان إلى تفادي المناطق الساحلية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية أن تصل العاصفة لليابسة، الليلة وتكون مصحوبة برياح سرعتها ما بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، عندما تصل إلى ساحل الدولة الواقعة بشرق إفريقيا، وأن تؤثر على أرخبيل زنجبار، بالإضافة إلى جزر "المافيا"و العاصمة الاقتصادية دار السلام.

ويتجه إعصار "جوبو"، الذي يتم تصنيفه على إنه عاصفة استوائية معتدلة إلى الشمال الغربي، بسرعة 17 كيلومترا في الساعة، في المحيط الهندي، طبقا لمركز التحذير المشترك من الأعاصير.

وأضاف المركز أن الإعصار "جوبو" أصبح مضطربا أكثر، مما يعني أنه من المحتمل أن يتبدد مع اقترابه من اليابسة.

وقالت أجنيس كيجازي، المديرة العامة لهيئة الأرصاد الجوية في تنزانيا: "تميل هذه الظواهر الجوية إلى جذب سحب ضخمة من غابات الكونغو ، لذلك نتوقع أيضا زيادة هطول الأمطار في الأجزاء الغربية من البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة".