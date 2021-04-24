فى حفل افتراضى بسبب كورونا.. إعلان قائمة الفائزين بجائزة صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» للكتاب السنوية



أعلنت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية عن قائمة الفائزين بجائزتها للكتاب السنوية فى دورتها الـ 41 فى حفل افتراضى تم بثه مباشرة عبر شبكة الإنترنت يوم الجمعة الماضى، وتم منح الجوائز فى 12 فئة بعد تصعيد 56 كتابا للقائمة القصيرة للجائزة.

وقال محرر الكتب فى صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، بوريس كاتشكا، الذى قدم الحفل الافتراضى: «إن القراءة نشاط فردى، وفى نفس الوقت هى نشاط مجتمعي؛ لأننا فى القراءة نتواصل مع الكُتاب البعيدين عنا مكانيا بطبيعة الحال، ونتواصل مع جميع شخصياتهم، حقيقية كانت أم مُختَرَعة»، وأضاف: «حتى وإن فُرِضت علينا قيود العزل بسبب وباء كورونا، فالقراءة تحررنا، وبفضلها لن نفقد اتصالنا مع العالم الخارجى أبدا».

وقد ضمت لجنة التحكيم هذا العام تاناناريف ديو، التى قامت بالتحكيم فى فئة جائزة «راى برادبرى» للخيال العلمى، وجينى ماكفى، التى قامت بالتحكيم فى فئة الخيال، وبيتسى ماسون، التى قامت بالتحكيم فى فئة العلوم والتكنولوجيا، وأنجى وانج، التى قامت بالتحكيم فى فئة الرواية المُصورة والرسوم الهزلية.

وفى السطور القادمة تنقل «الشروق» قائمة الفائزين بجائزة الكتاب لعام 2020 وفقا لموقع «بابليشرز ويكلى» المعنى بأخبار الأدب:

جائزة محرر الجريدة آرت سايدينباوم لفئة الخيال، وقد فازت بها الأمريكية السمراء ديشا فيلياو عن المجموعة القصصية «الحياة السرية لنساء الكنيسة».

جائزة السيرة الذاتية، وقد فاز بها الأمريكى ويليام سودر عن كتاب «غاضب من العالم.. حياة جون شتاينبك».

جائزة الروائى الأمريكى الراحل كريستوفر إيشروود عن نثر السيرة الذاتية، وفاز بها الروائى الإسكتلندى أندرو أوهاغان عن رواية «ذبابات مايو».

جائزة الأحداث الجارية، وفازت بها الصحفية الأمريكية إيزابيل ويلكيرسون عن كتاب «الطائفة.. أصول طبقتنا الاجتماعية».

جائزة الخيال، وفاز بها كل من الشاعر الجنوب أفريقى ديفيد ديوب ومترجمته آنا موسكوفاكيس عن رواية «فى الليل كل الدماء سوداء».

جائزة الرواية المُصورة والكاريكاتير، وفازت بها الرسامة الإيضاحية بيشا سوم عن قصة «محرك أبسارا».

جائزة التاريخ، وفازت بها المؤرخة الأمريكية مارثا س جونز، عن كتاب «الطليعة.. كيف كسرت النساء السمراوات الحواجز، وفزن بالتصويت، وأصررن على المساواة بين الجميع».

جائزة الغموض والإثارة، وفاز بها الأمريكى الأسمر إس.إيه.كوسبى عن رواية «بلاكتوب ويستلاند».

جائزة الشعر، وفازت بها الشاعرة الأمريكية فيكتوريا تشانج عن مجموعتها الشعرية «أوبت».

جائزة «راى برادبرى» للخيال العلمى، وفاز بها الأمريكى الأصلى ستيفن جراهام جونز عن رواية «الهنود الطيبون فقط».

جائزة العلوم والتكنولوجيا، وفازت بها رائدة الفضاء الأمريكية سارة سيجر عن كتاب المذكرات «أصغر الأضواء فى الكون».

جائزة أدب الشباب، وفاز بها كل من الكاتبة الأمريكية إيبى زوبوى والناشط الدكتور يوسف سلام عن كتاب «لكمة فى الهواء».

وبالإضافة إلى جوائز الكتاب، تم تكريم الكاتبة الأمريكية ليزلى مارمون سيلكو بجائزة «روبرت كيرش» عن مجمل إنجازاتها، وحصلت مؤسسة صناعة الكتاب الخيرية (بينك) على جائزة الإبداع.

وقد سبق حفل توزيع جوائز الكتاب مهرجان «لوس أنجلوس تايمز» للكتب، الذى بدأ فى 17 أبريل وسيستمر حتى 23 من شهر أبريل الجارى.

وقد بدأ المهرجان فى دورته الـ 26 لهذا العام بإعلان الفائزين بجائزة الكتاب فى 16 أبريل، كما بدأت فعاليات المهرجان على الإنترنت فى 17 أبريل تحت رعاية رئيسة جامعة جنوب كاليفورنيا كارول إل فولت، وقد ظهر فيها نخبة من محررى الصحيفة، وتضمنت بعض الموسيقى والعروض الراقصة.

وستضم الأحداث الافتراضية هذا العام العديد من الأنشطة الثقافية ولقاءات الكُتاب والشعراء والفنانين ورواة القصص والعارضين فى المكتبات.

أعلنت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية عن قائمة الفائزين بجائزتها للكتاب السنوية فى دورتها الـ 41 فى حفل افتراضى تم بثه مباشرة عبر شبكة الإنترنت يوم الجمعة الماضى، وتم منح الجوائز فى 12 فئة بعد تصعيد 56 كتابا للقائمة القصيرة للجائزة.

وقال محرر الكتب فى صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، بوريس كاتشكا، الذى قدم الحفل الافتراضى: «إن القراءة نشاط فردى، وفى نفس الوقت هى نشاط مجتمعي؛ لأننا فى القراءة نتواصل مع الكُتاب البعيدين عنا مكانيا بطبيعة الحال، ونتواصل مع جميع شخصياتهم، حقيقية كانت أم مُختَرَعة»، وأضاف: «حتى وإن فُرِضت علينا قيود العزل بسبب وباء كورونا، فالقراءة تحررنا، وبفضلها لن نفقد اتصالنا مع العالم الخارجى أبدا».

وقد ضمت لجنة التحكيم هذا العام تاناناريف ديو، التى قامت بالتحكيم فى فئة جائزة «راى برادبرى» للخيال العلمى، وجينى ماكفى، التى قامت بالتحكيم فى فئة الخيال، وبيتسى ماسون، التى قامت بالتحكيم فى فئة العلوم والتكنولوجيا، وأنجى وانج، التى قامت بالتحكيم فى فئة الرواية المُصورة والرسوم الهزلية.

وفى السطور القادمة تنقل «الشروق» قائمة الفائزين بجائزة الكتاب لعام 2020 وفقا لموقع «بابليشرز ويكلى» المعنى بأخبار الأدب:

جائزة محرر الجريدة آرت سايدينباوم لفئة الخيال، وقد فازت بها الأمريكية السمراء ديشا فيلياو عن المجموعة القصصية «الحياة السرية لنساء الكنيسة».

جائزة السيرة الذاتية، وقد فاز بها الأمريكى ويليام سودر عن كتاب «غاضب من العالم.. حياة جون شتاينبك».

جائزة الروائى الأمريكى الراحل كريستوفر إيشروود عن نثر السيرة الذاتية، وفاز بها الروائى الإسكتلندى أندرو أوهاغان عن رواية «ذبابات مايو».

جائزة الأحداث الجارية، وفازت بها الصحفية الأمريكية إيزابيل ويلكيرسون عن كتاب «الطائفة.. أصول طبقتنا الاجتماعية».

جائزة الخيال، وفاز بها كل من الشاعر الجنوب أفريقى ديفيد ديوب ومترجمته آنا موسكوفاكيس عن رواية «فى الليل كل الدماء سوداء».

جائزة الرواية المُصورة والكاريكاتير، وفازت بها الرسامة الإيضاحية بيشا سوم عن قصة «محرك أبسارا».

جائزة التاريخ، وفازت بها المؤرخة الأمريكية مارثا س جونز، عن كتاب «الطليعة.. كيف كسرت النساء السمراوات الحواجز، وفزن بالتصويت، وأصررن على المساواة بين الجميع».

جائزة الغموض والإثارة، وفاز بها الأمريكى الأسمر إس.إيه.كوسبى عن رواية «بلاكتوب ويستلاند».

جائزة الشعر، وفازت بها الشاعرة الأمريكية فيكتوريا تشانج عن مجموعتها الشعرية «أوبت».

جائزة «راى برادبرى» للخيال العلمى، وفاز بها الأمريكى الأصلى ستيفن جراهام جونز عن رواية «الهنود الطيبون فقط».

جائزة العلوم والتكنولوجيا، وفازت بها رائدة الفضاء الأمريكية سارة سيجر عن كتاب المذكرات «أصغر الأضواء فى الكون».

جائزة أدب الشباب، وفاز بها كل من الكاتبة الأمريكية إيبى زوبوى والناشط الدكتور يوسف سلام عن كتاب «لكمة فى الهواء».

وبالإضافة إلى جوائز الكتاب، تم تكريم الكاتبة الأمريكية ليزلى مارمون سيلكو بجائزة «روبرت كيرش» عن مجمل إنجازاتها، وحصلت مؤسسة صناعة الكتاب الخيرية (بينك) على جائزة الإبداع.

وقد سبق حفل توزيع جوائز الكتاب مهرجان «لوس أنجلوس تايمز» للكتب، الذى بدأ فى 17 أبريل وسيستمر حتى 23 من شهر أبريل الجارى.

وقد بدأ المهرجان فى دورته الـ 26 لهذا العام بإعلان الفائزين بجائزة الكتاب فى 16 أبريل، كما بدأت فعاليات المهرجان على الإنترنت فى 17 أبريل تحت رعاية رئيسة جامعة جنوب كاليفورنيا كارول إل فولت، وقد ظهر فيها نخبة من محررى الصحيفة، وتضمنت بعض الموسيقى والعروض الراقصة.

وستضم الأحداث الافتراضية هذا العام العديد من الأنشطة الثقافية ولقاءات الكُتاب والشعراء والفنانين ورواة القصص والعارضين فى المكتبات.