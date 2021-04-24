تعطل قطار متجه من القاهرة إلى الشرقية في شهر رمضان عام 1917، بالقرب من قرية إكياد، قبل الإفطار بنصف ساعة، فخرج أهل القرية من منازلهم حاملين الأواني والصحون والعصائر؛ لإفطار ركاب القطار.

المشهد ذاته تكرر بعد مرور أكثر من 100 عام، وتحديدا عام 2019، لكن هذه المرة كان وقت سحور، وقبل نحو الساعة على أذان الفجر، حيث فوجئ أهالي مركز أبو حماد، بتعطل قطار الركاب بالتزامن مع توقيت وجبة السحور، فتبرع أحد أصحاب مطاعم الفول والفلافل في المنطقة بكل ما في المطعم من طعام ومخلل وخبز؛ لتوفير وجبة سحور تكفي ركاب القطار، بينما انطلق شباب المنطقة لشراء عصائر تكفي الجميع، وهو ما أدى إلى حصول جميع ركاب القطار على وجبة السحور قبل دقائق من رفع أذان الفجر.

وفي مشهد جسدته العبارة التاريخية على مر السنوات التالية "الشراقوة عزموا القطر".. "كرم الشراقوة" عبارة تُقال دائمًا ويُضرب بها المثل داخل وخارج المحافظة، فيما يُعد شهر رمضان بمثابة الموسم الاستثنائي الذي تُصاحبه طقوس خاصة لأبناء وأهل الشرقية؛ إذ يحرصون دائمًا على تناول وجبات بعينها دون غيرها في أيام معينة من الشهر.

• بط ومحشي

تقول الحاجة هانم، إحدى ربات البيوت بمركز بلبيس، إن وجبة الإفطار في أول أيام شهر رمضان معروفة ويستعد الجميع لها كل عام، قبل أن تشير إلى أن إعداد وجبة بط ومحشي كرنب بمثابة الطقس الرمضاني الذي لا يمكنهم أن يحيدون عنه بأي حال من الأحوال.

وتابعت السيدة: "كل رمضان تعودت من صغرى وأولادي من بعدي، على أن أول يوم لازم الفطار يبقى محشي وبط.. موسم بقى وأيام مفترجة بنستناها من السنة للسنة".

• بلح الفطار

مع الدقائق التي تسبق أذان المغرب في رمضان، ينتشر الشباب على مداخل القرى والطرقات السريعة، يتسابقون على من يوفر البلح والعصائر للصائمين ممن يمر من الشوارع أو يستقل المواصلات في ذلك التوقيت، في تقليد يعرفه الجميع بـ«بلح الفطار»؛ إذ جرت العادة دومًا على أن يخرج شباب القرية إلى أقرب طريق سريع أو حتى مدخل البلدة، يحمل بعضهم كرتونة داخلها بلح، والبعض الآخر يبحثون عن العربات ويستوقفونها لتوزيع بضع بلحات على كل راكب حتى يُفطر عليها.

• مخلل بيتي

رغم أن رمضان كعادته شهرًا لصناعات عدة وينتظره أربابها ليكون بمثابة الموسم السنوي لهم كل عام، وبينها بالطبع المخللات الشعبية، إلا أن غالبية نساء الشرقية اعتدن على شراء الخضروات وما يُمكن تخليله منذ بدء شهر رجب من كل عام، في تقليد لا تزال سيدات المحافظة يحرصن عليه حتى الآن، وهو ما تؤكده "أم محمود"، من إحدى القرى الواقعة بقطاع الجنوب، والتي قالت إن مخلل جارتها "الحاجة زينب"، يُعد علامة من علامات شهر رمضان: "اتعودنا نخلل كل سنة، لكن بصراحة مخلل الحاجة زينب أحسن مننا كلنا، ولازم كل سنة يبقى عندنا منه على الفطار".

• معركة الفول

يسترجع أحد أهالي قرية ميت ربيعة، التابعة لمركز بلبيس بجنوب المحافظة، تفاصيل بضع سنوات مضت وذكريات رمضان بالنسبة لأهل البلدة، مؤكدًا أن أحد الطقوس التي يحفظها الجميع عن ظهر قلب هو الراحل "عم أحمد" بائع الفول؛ إذ كان الأخير يحضر بعربته إلى البلدة مع دقات الساعة الرابعة عصرًا، فيما يهرول إليه الشباب والنساء فور حضوره، لحجز مكان يُمكنهم من الحصول على وجبة فول السحور، وهو ما كان يستمر حتى منتصف الليل، في أمر أشبه بالمعركة، لكنها معركة لا تعرف ضحايا سوى آمال في الحصول على الفول ومزاحمة الحضور قبل أن تنفذ قدرة الرجل.

• ملابس العيد

تمر الأيام الأولى من شهر رمضان بطيئة وقاصرة على إعداد الطعام وتجهيزاته، إلا أنه فور مرور الأسبوع الأول تتسابق السيدات على الأسواق لشراء ملابس العيد لأطفالهم، في تقليد نقطة الاختلاف فيه بين الشرقية وسائر المحافظات هي أن أطفال المنزل الواحد يجلبون ملابس العيد من السوق بصورة كبيرة، فيما توجد مناطق وأسواق بعينها يقصدها الجميع من مختلف ربوع المحافظة، وفي صدارتها سوق بلبيس، وشارع المحطة بمدينة الزقازيق، وكذلك أسواق الأحد والإثنين والأربعاء والخميس، والتي تتنوع بحسب كل قرية واليوم المخصص للسوق فيها، فضلًا عن سوق الإثنين بمنيا القمح، والذي يقصده الجميع من أبناء المركز والقرى المجاورة؛ لشراء كل مستلزماتهم، وفي صدارتها ملابس العيد، والتي يحرص أغلب الناس على شرائها من السواق بدل من المحال التي تبالغ في أسعار الملابس، خاصة ملابس الأطفال، في تقليد ينضم لقائمة طويلة من الطقوس الرمضانية يتفرد بها أبناء الشرقية عن غيرهم.