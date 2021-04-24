الحلقة (11)| حكايات من مصر: قصة خلاف بين اللورد كرومر والخديوي عباس حلمي الثاني

في يناير 1894 حدثت أزمة ضارية بين اللورد كرومر والخديو عباس حلمي الثاني، بسبب ملاحظة بسيطة أبداها الخديو على أسلوب تدريب الجيش المصري، حسبما يشير الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى، في كتابه "هوامش المقريزي - حكايات من مصر".

ويقول عيسى، إن الخديو انتهز فرصة سفر اللورد في إجازة إلى انجلترا، وأحدث انقلابا في السلطة العليا للجيش المصري، وذلك بتعيين وزير جديد للحربية هو" ماهر باشا"، واستصحبه في رحلة لتفقد وحدات الجيش المعسكرة في أسوان وجنوبها.

وتعمد الخديوي، أن يعلق على كل شيء يراه بشكل يتضمن السخرية من جهل الضباط البريطانيين منددا بالنقص في كفاءتهم العسكرية.

وفي وادي حلفا استعرض الخديوي وحدات الجيش بحضور قائده العام "الجنرال كتشنر" وعلى حد ما كتب الجنرال نفسه ـ في تقرير رفعه بعد ذلك إلى كرومر - فإن الخديوي أبدى ملاحظات شائنة للقادة البريطانيين ومحقرة لهم، وبعد ذلك قال لي إن من رأيه أنه من العار أن يكون الجيش المصري في هذه الدرجة من عدم الكفاءة.

وغضب" كتشنر"، ورفع استقالته من الجيش، وأثرت الاستقالة في الخديو الذي استدعاه وطلب منه سحبها فقال الجنرال "إذا كان الضباط البريطانيون يوبخون ويعنفون بهذه الصيغة العلنية فإن مركزكم في البلاد يسوء ويصبح من الصعب الحصول على ضباط أكفاء يقبلون الخدمة في الجيش المصري غيرهم".

وأيد اللورد كرومر، تصرف جنراله المتعنت، وأضاف إليه أن تصرف الخديو يعيد للأذهـان تصرفات الضباط المصريين في عام ۱۸۸۲ ضد السيطرة الجركسية على الجيش، التي انتهت بثورة عرابي، ولذلك رأى مسلك الخديو تحريضـا للضباط المصريين على العصيان، وأصر على إقالة ماهر باشا وأن يصدر الخديو أمرا عسكريا يثني فيه على الجيش وعلى قادته من الإنجليز.

وبعد ضغوط هائلة اضطر الخديو إلى قبول شروط الإنجليز، فسقطت وزارة رياض باشا کلها، بما فيها وزير الحربية ماهر باشا، وأصـدر الخديو بيانا نشر في الوقائع المصرية يقول فيه إنه يهنئ الضباط المصريين والإنجليز الذين يقودون الجيش، ويعلن اعترافه بالخدمات الجليلة التي أداها الضباط الإنجليز للجيش المصري.