تطبيق «برنامج الإجازات المفتوحة furlough scheme» بدأ منذ شهر أبريل الماضى لدعم الشركات التى واجهت ظروفا صعبة بسبب الوباء أو اضطرت إلى خفض مستويات العمالة لديها أثناء الإغلاق العام للبلاد، حيث طالب أكثر من 1.3 مليون صاحب عمل فى المملكة المتحدة بالدعم بموجب ذلك البرنامج، والذى يغطى ما يصل إلى 80٪ من راتب الموظف عن الساعات التى لا يمكنه العمل فيها حتى 2500 جنيه إسترلينى شهريا، وقد خصصت الحكومة مبلغا ضخما وقدره نحو 55.7 مليار جنيه إسترلينى حتى الآن لدعم القطاعات المختلفة، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مصلحة الضرائب HMRC.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: «لقد استخدمنا خطة الإجازة الحكومية من أجل دعم العاملين بالقطاعات المختلفة خلال تلك الفترة الحرجة»، بيد أن الحكومة لم تُحدِد قرارا إلزاميا يجبر المؤسسات التى تلقت الدعم من خلال برنامج «الإجازات المفتوحة» على رد المبالغ المالية، وإنما شجعتهم فقط على ردها فى حال تمكنهم من ذلك، نقلا عن شبكة «بى بى سى» الإخبارية.

وأعلنت دار نشر «راندوم بنجوين هاوس» ــ والتى تُعد من دور النشر الأشهر فى بريطانيا ــ أنها لن تقوم برد أموال الدعم التى تلقتها من الحكومة، والتى تُقدر بنحو بنحو مليون جنيه إسترلينى، بموجب برنامج «الإجازات المفتوحة» furlough scheme، وذلك على الرغم من انتعاش سوق القراءة، وارتفاع مبيعات الكتب بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة بسبب قضاء الناس وقتا أطول فى المنازل.

وقد تم تسريح العديد من العاملين بصناعة النشر منذ بداية الوباء؛ فعلى سبيل المثال حصل ستة أعضاء فقط من أصل 1800 موظف بدار نشر «بنجوين» على أجازة مدفوعة الأجر، بما فى ذلك الموظفين فى مكتبها الرئيسى فى لندن، والمغلق حاليا بسبب إجراءات الغلق الصارمة التى تمر بها البلاد.

كما شهدت دار النشر، المملوكة لشركة «بيرتلزمان» الألمانية، ارتفاعا فى الإيرادات العالمية للكتب بنسبة 4.6٪ إلى 3.8 مليار يورو العام الماضى، وقال صاحب دار النشر إنه يبيع أكثر من 600 مليون كتاب مطبوع وكتاب إلكترونى وكتاب مسموع كل عام، وتشكل مبيعات المملكة المتحدة 6.5٪ من مجمل مبيعاته.

كما اتبعت دور نشر شهيرة أخرى نفس النهج فى تقليص عدد العمالة؛ فقامت دار «هاشيت» و«هاربر كولينز» بإعطاء أجازة مؤقتة لعدد كبير من الموظفين فى ذروة تفشى الوباء، وذلك على الرغم من تصريح مدير دار نشر «هاربر كولينز» بشأن ارتفاع المبيعات بصورة قوية لدرجة أنهم لم يحتاجون أى أموال دعم من الحكومة.

ومن بين الشركات التى قامت برد أموال الدعم للحكومة «هاوسبيلدرز ريدرو» و«بارات وتايلور ومبى» وكذلك أيضا متجر الألعاب «جيمز ووركشوب»، وشركة التوزيع «بنزل» ومجلة «سبيكتاتور».