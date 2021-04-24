رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تعاطفه تجاه أزمة فيروس كورونا بالهند



أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم السبت، عن تعاطفه تجاه معاناة الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال خان - في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع تويتر حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - "أريد أن أعرب عن تضامني مع الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".



وأضاف خان أن الشعب الباكستاني يصلي من أجل الشعب الهندي وأي شخص في العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا ، متمنيا لهم الشفاء العاجل، قائلا "علينا مواجهة هذا التحدي العالمي الذي يواجه الانسانية معا".



يذكر أن الهند تعد ثاني أسوأ دولة تضررا من الفيروس، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 16.6 مليون إصابة بكوفيد-19. وقد أرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين والأسرّة الشاغرة والأدوية