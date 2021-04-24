خفر السواحل الليبي يرفض اتهامات منظمات إغاثة بعدم مساعدة المهاجرين

رفض خفر السواحل الليبي اليوم السبت اتهامات منظمات إغاثة خاصة بأنه لا يفعل ما يكفي لمنع وفاة المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الليبي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إنه تم نشر قوة من خفر السواحل في البحر رغم ظروف الطقس السيئة.

وكانت منظمة "إس أو إس ميديتيرانييه" الخيرية غير الحكومية قد قالت أول أمس الخميس إنها عثرت على قارب منقلب به عشرة جثث، مشيرة إلى أن نحو 130 مهاجرا ربما كانوا على متن هذا القارب المطاطي.

وأضافت منظمة "إس أو إس ميديتيرانييه": "أنه لم يكن هناك تنسيق من قبل مركز إنقاذ تابع للدولة ولا دعم من الجهات البحرية المختصة".

من جهتها، اتهمت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمعرفتها أن القارب كان في محنة.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات من قبل الجمعيات الخيرية لتعاونه مع ليبيا. ويقوم التكتل الأوروبي بتدريب خفر السواحل الليبي رغم الصراع الذي تشهده البلاد.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، أعاد خفر السواحل الليبي آلاف المهاجرين إلى ليبيا العام الماضي ، لكن منظمات الإغاثة تقول إن العديد منهم تعرضوا للتهديد بالعنف والاستغلال في البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 350 مهاجرا حتفهم في وسط البحر المتوسط هذا العام أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.