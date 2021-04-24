ميركل تحث المواطنين على الالتزام بقواعد أكثر صرامة لمكافحة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بقيود فيروس كورونا الأشد صرامة ،والمفروضة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إن هذه الخطوة ضرورية لكسر موجة ثالثة من الإصابات.

وأوضح موقع دويتشه فيله أن البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وافق قبل أيام على تعديلات قانون الحماية من العدوى ،ليمنح الحكومة الاتحادية مزيدا من الصلاحيات لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

ووضعت ميركل القانون بعد أن رفضت 16 ولاية تنفيذ إجراءات أشد صرامة ، على الرغم من زيادة حالات "كوفيد-19" في تحد لاتفاق حول إجراءات العزل العام ، جرى التوصل إليه في مارس.

وقالت ميركل "هذا أمر جديد في حربنا على الوباء ، وأنا مقتنعة بأن هناك حاجة ماسة إليه، هذا يخدم الهدف المتمثل في إبطاء الموجة الثالثة للوباء أولا، ثم إيقافها وعكس مسارها في النهاية".

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم وفقا لـ"دويتشه فيله"، إنه من أجل عدم تعريض حملة التطعيم الخاصة بنا للخطر، يجب تقييد السفر إلى الهند بشكل كبير، مضيفا أنه اعتبارا من بعد غد الاثنين، لن يُسمح للألمان القادمين من الهند بدخول البلاد إلا بنتائج فحوص، تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا ثم الدخول في حجر صحي، بينما لن يُسمح للمسافرين الأجانب القادمين من الهند بالدخول.

وأضافت ميركل "إنني مقتنعة بأنه إذا تمكنا الآن من الحد من الإصابات بشكل كبير وسريع، فسنكون قادرين على تخفيفها خطوة بخطوة في المستقبل المنظور"، وأضافت "دعونا نفعل الآن ما هو ضروري مرة أخرى ونظهر معا الاحترام والمسؤولية لبعضنا البعض".