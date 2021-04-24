السلع التموينية تعلن عن مناقصتين لتوريد الزيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 10 لسنة 2020 - 2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و1000 طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من 26 يونيو إلى 15 يوليو القادمين.



وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.



وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة عن مناقصة زيت مستورد رقم (12) لعام 2020 - 2021 بحد أدنى 30 ألف طن زيت صويا و10 آلاف طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من 21 يونيو إلى 10 يوليو القادمين، موضحة أن جلسة البت يوم الأربعاء المقبل وأن المورد يقدم أسعاره على أساس (السداد At sight) وكذلك (على أساس ١٨٠ يوما بتسهيلات موردين)، وتتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة.