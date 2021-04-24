اجتماع لوضع الأسعار الاسترشادية لأسماك البردويل بشمال سيناء

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تستعد إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، لافتتاح موسم الصيد المقرر، الاثنين المقبل، تزامنا مع الاحتفالات بالعيد ٣٩ لتحرير سيناء.

وعقد اجتماع برئاسة المهندس شكري سالمان مدير البحيرة، بحضور ممثل الشركة الوطنية اللواء أحمد عاطف، والمهندس سامي الهوارى مدير المنطقة، ورؤساء الجمعيات التعاونية، وذلك لوضع السعر الاسترشادي للأسماك داخل المراسي حتى نهاية شهر رمضان، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بعمليات الصيد والحرف العاملة بالبحيرة والتوجيهات اللازمة لضمان عمل موسم صيد جيد.

وأوصت إدارة جميع الصيادين الالتزام بلبس الكمامة أثناء الدخول للمراسي والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا.

كما تم السماح للصيادين بالدخول لمراسى الصيد في بحيرة البردويل لعمل الصيانة اللازمة لمراكبهم استعدادا لافتتاح موسم الصيد.