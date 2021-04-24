أكد عمرو عبدالسلام المدرب السابق لحراس مرمى الزمالك، أنه كانت هناك حملة منظمة ضد حراس الأبيض.

وقال عمرو عبدالسلام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"خلال فترة عملي لم أجد من حراس الزمالك سوى الالتزام والانضباط والتدرب بقوة، والجميع كان يرغب في المشاركة بالتأكيد".

وأضاف :"هناك عوامل كثيرة تسببت في حدوث بلبلة بينهم، وأصبح التركيز على أمور خارجية، ولا يجب أن ننسى أنه من أسباب قوة نادي الزمالك في السنوات الأخيرة كانت حراسة المرمى".

وتابع :"لا أحب الحديث عن نظريات المؤامرة، لكن هناك عوامل داخلية وخارجية سبب ما يحدث بين حراس الزمالك، كانت تحدث أمور بسيطة، لكن الإعلام يضخمها.. بدا الأمر وكأننا نذهب كل يوم للمران لنتعارك وهذا لم يكن يحدث.. هناك من أراد الاصطياد في الماء العكر لهز استقرار الفريق".

وأكمل :"الظروف لم تساعد محمد عواد في الزمالك، لقد تدرب معي لمدة موسم ونصف، إنه حارس مميز، ولا اعتقد أنه سوف يستمر في الزمالك بسبب الأموال فقط، هو كان يريد اثبات نفسه واللعب أساسياً".

وأتم :"كانت هناك حملة منظمة تجاه حراس مرمى الزمالك، عندما يشارك أبوجبل، يتم السؤال لماذا لم يشارك جنش أو عواد، وعندما يلعب جنش تجد السؤال عن عدم لعب أبوجبل وعواد، نفس الأشخاص كانوا يتحدثون عن الأمر وعكسه، كنت مندهشاً مما يحدث، كان يتم الحديث عن "خناقات" في الملعب، ولم يكن يحدث هذا".