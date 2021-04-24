العالم يسجل رقما قياسيا في أعداد إصابات كورونا اليومية بـ893 ألف حالة

سجل العالم ، رقما قياسيا جديدا في عدد إصابات فيروس كورونا اليومية اليوم السبت، وذلك بعد تسجيل 893 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19) في مختلف دول العالم خلال 24 ساعة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن تلك الحصيلة تم جمعها بناء على الإحصائيات الرسمية للإصابات التي تم إعلانها أمس الجمعة في كل دولة على حدة، مشيرة إلى أن أعلى حصيلة تم تسجيلها سابقا كانت 819 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على مستوى العالم، في يوم 8 يناير الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإصابات اليومية في الهند، التي تشهد موجة ثانية مدمرة من جائحة فيروس كورونا المستجد، تشكل أكثر من ثلث الحصيلة اليومية الأعلى في العالم، حيث سجلت الهند، أمس الجمعة، 332 ألفا و730 إصابة جديدة، فيما سجلت اليوم السبت، 346 ألفا و786 إصابة بفيروس كورونا، وهو أيضا رقم قياسي لأعلى عدد إصابات تسجله دولة في يوم واحد منذ بداية أزمة كورونا.

يذكر أن العالم سجل أكثر من 5.5 مليون إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بينها 2 مليون إصابة في الهند فقط، وتأتي بعدها الولايات المتحدة بحوالي 490 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، وتليها البرازيل بنحو 459 ألف إصابة ثم تركيا بـ404 آلاف إصابة تقريبا.