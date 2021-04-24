منصة إلكترونية توقف تقديم خدماتها لحزب حركة خمس نجوم الإيطالي

لن يتمكن حزب حركة خمس نجوم الإيطالي الشعبوي قريبا من استخدام منصته الشعبية الإلكترونية "روسو"، وهي أداة مهمة للتصويت الحزبي الداخلي، بعد أسابيع من الخلاف.

وقالت إنريكا ساباتيني منسقة منصة "روسو" الإلكترونية لحزب خمس نجوم لصحيفة كورييري ديلا سيرا، السبت، "وقت التحكيم كان أكثر من كاف، والإرادة للتوصل لحل مفقودة".

وساباتيني هي معاونة مقربة من رئيس "روسو" دافيدي كازاليجيو. وتردد تصريحاتها ما جاء في بيان صادر عن الجمعية التي تقف وراء المنصة أمس الجمعة قالت فيه إنه لم يعد من الممكن لها تقديم خدماتها للحزب بسبب الديون الهائلة التي تراكمت عليه .

ووفقا لحزب حركة خمس نجوم، أراد كازاليجيو أن يلعب دورا نشطا في صنع القرار للحزب من خلال منصته، الأمر الذي يتعارض مع رغبة الحزب في وجود مسؤول محايد للمنصة. واستخدمت قيادة الحزب الموقع للتصويت على قضايا مثل دعم الحكومة التي يقودها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي.