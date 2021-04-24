أحمد سمير يكتب: رمش العين

«خشيت طوال حياتى التورط فى مشكلات أبى، وظننت أننى بعد تغير الأحوال قد نجوت منها، يبدو أننى لن أفعل.

وأمى تتابع:

ــ وامبارح قالو له حنيجى نرميك بره البيت، شفت يا ابنى؟.

ومسحت دمعه، قدمت احد حلولى الهروبية:

ـ تعالوا عندى».

أنت لا ترغب فى القراءة؟، غير مهتم؟ لا تجذبك القصص القصيرة من الأساس؟

إبدا فقط، ومحمد خير سيجبرك أن تواصل القراءة.

«رمش العين» مجموعة قصصية، وقصص جمعة، الدبيب، وقت مستقطع هى شديدة الجمال، لكن «استدعاء» تحديدا نموذج رائع للقصة التى هى لقطة فوتوغرافية وتكمل ما قبلها وما بعدها بخيالك، واعتماد الكاتب على تجريد قصصه كلها من الزمان والمكان يعطى عمقا أكثر للمجموعة.

يقال إن من يستطيعون رسم جداريات عظيمة يمكنهم رسم لوحات عظيمة، والمتعة هنا تكمن فى التكثيف، قدرة الكاتب مدهشة على ألا يصيغ فى جملتين ما يمكن كتابته فى جملة واحدة، سهمه يرميه مرة واحدة ويختار اتجاهه الصحيح، وان كنت قارئا مهووسا بالاختصار مثلى تبحث بعينك عن كلمة زائدة لتحذفها فهذا عمل ستستمع بتعطيل هذه الملكة عندك، الكاتب حذف ما يميل القراء لتجاوزه، وإن كنت قارئا ملولا تهوى القفز بعينك على الفقرات فأعدك: سيفوتك الكثير.

محمد خير من كتّابى المفضلين، وخير نموذج غريب للكاتب المفضل، عادة بيكون لك روائى مفضل، كاتب قصة قصيرة مفضل، كاتب مقالات مفضل، لكنى أحب كتابة خير فى ذاتها، شديدة العذوبة، فليكتب ما يحب.

ومحمد عبدالرحمن محمد خير، مواليد 1978 و«رمش العين» هى مجموعته القصصية الثانية، حصلت على المركز الأول فى مسابقة ساويرس (2015) فرع شباب الأدباء، فى حين حصلت مجموعته القصصية الأولى «عفاريت الراديو» على الجائزة نفسها (2010).

صدر له روايتى سماء أقرب (2013)، وإفلات الأصابع (2018)، بالإضافة إلى أعماله الشعرية ليل خارجي (2002)، بارانويا (2008)، هدايا الوحدة (2010)، العادات السيئة للماضى (2015).

«بدأت ساقى اليسرى فى الارتعاش فأعدت تكرار طلبى:

ـ سيبوا المخروبه دى وتعالوا عندى.

تأملتنى لحظة، وبدا أنها ستقول شيئا، لكن ضجة تصاعدت فجأة خارج البيت دارت عينا أمى فى المكان، وغادرت الحجرة.

وقفت فى مكانى لا أدرى ما أفعل، وعادت أمى سريعا وفى يدها شىء، سرعان ما تأكدت منه، مسدس.

نظرت إليها كالأبله، ظلت تمد يدها إلى، تناولت المسدس، أثقل مما تصورت، أشارت إليه، دى الإبرة، متنساش تسحبها.

وسحبتنى إلى النافذة العلويه، جذبت الطاولة أسفلها، صعدت عليها ورأيت الجمهرة خارج بوابتنا

وبكت أمى أخيرا:

ـ لو عدوا البوابة دى متبقاش ابنى.

أخرجت الطبنجة على حافة الشباك، وأمسكت اليد اليسرى باليمنى، لكنها مع ذلك ظلت ترتعش».