رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية فيها "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتي تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لأحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس، وتحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين، لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لأحضان الوطن ويعود العلم المصري يرفرف من جديد في عزة وفخر بعد احتلال 15 سنة".

وأضاف قائلا "إننا ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعو الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسيا وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء".

وتابع "ولا ننسى في هذا المقام أن ندعو للرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله الله من الشهداء، كما ندعوه عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاكم للحفاظ على أرض هذا الوطن الغالي وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العظيم".