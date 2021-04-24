الحكومة الليبية تبحث ملف نازحي بنغازي



بحث وزير الإسكان والتعمير الليبي أبوبكر محمد الغاوي ،اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني، ملف مهجري ونازحي مدينة بنغازي؛ من حيث توفير الاحتياجات العاجله لهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة جراء الحرب.



وبين المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - أن وزير الإسكان أكد على أهمية الإسراع في الانتهاء من عملية حصر المباني المتضررة من الحرب من قبل اللجنة المكلفة والبدء في عملية إزالة الركام ومخلفات الحرب وصيانة وفتح المسارات وإعادة الخدمات لمدينة بنغازي.



وحضر المباحثات وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، وعدد من رؤساء المجالس المحليه بالبلدية وبعض نازحي بنغازي.