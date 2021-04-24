 المشدد 15 عاما لـ3 أشقاء متهمين بقتل ابنة شقيقهم لشكهم في سلوكها - بوابة الشروق
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المشدد 15 عاما لـ3 أشقاء متهمين بقتل ابنة شقيقهم لشكهم في سلوكها

ماهر عبد الصبور:
نشر في: السبت 24 أبريل 2021 - 7:48 م | آخر تحديث: السبت 24 أبريل 2021 - 7:48 م

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان وإيهاب شحاتة، ووكيل النيابة أحمد عمرو الحنفي، وأمانة سر على حسن، وأندراوس فهمي، بمعاقبة 3 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل ابنة شقيقهم، بحجة حملها سفاحا، بمركز ملوي جنوب المنيا.

وكان المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهمين (ف. ك. ا - 34 سنة)، وشقيقيه (ر - 43 سنة)، و(ع - 40 سنة)، إلى محكمة الجنايات، في يناير الماضي، لقتلهم في 4 فبراير 2020 ابنة شقيقهم (ي. ا - 20 سنة)، ربة منزل، بحجة حملها سفاحا.

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