المشدد 15 عاما لـ3 أشقاء متهمين بقتل ابنة شقيقهم لشكهم في سلوكها

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان وإيهاب شحاتة، ووكيل النيابة أحمد عمرو الحنفي، وأمانة سر على حسن، وأندراوس فهمي، بمعاقبة 3 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بقتل ابنة شقيقهم، بحجة حملها سفاحا، بمركز ملوي جنوب المنيا.

وكان المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهمين (ف. ك. ا - 34 سنة)، وشقيقيه (ر - 43 سنة)، و(ع - 40 سنة)، إلى محكمة الجنايات، في يناير الماضي، لقتلهم في 4 فبراير 2020 ابنة شقيقهم (ي. ا - 20 سنة)، ربة منزل، بحجة حملها سفاحا.