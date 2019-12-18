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وجه أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي جالاتا سراي التركي.

وقال أحمد بلال خلال تصريحات إذاعية اليوم السبت: «اتمنى أن يستمع مصطفى محمد لكلامي كنصيحة وليس انتقاد».

وأضاف: «مصطقى محمد قدم مستوى مميز في بدايته مع جالاتا سراي».

وأكمل: «يجب على مصطفى محمد أن يواصل التسجيل لأن الأندية الكبرى تريد الفوز دائما والتسجيل دائما وإذا لم يسجل يجب أن يكون له دورا في اللقاء».

وعن عودة رمضان صبحي للأهلي مجددا .. أجاب: «من يخرج من الأهلي لا يعود مجددا».

وشدد أحمد بلال أنه يحب على النادي الأهلي معاقبة لاعبيه بسبب ضياع كم كبير من الفرص السهلة.

وأتم: «في مباراة سموحة أُتيحت 9 فرص للاعبين وفي النهاية الأهلي خرج من المباراة مهزوماً والهدف الثاني نتيجة عدم المسؤولية من البعض".

وكان الأهلي قد هُزم في مباراته الماضية بالدوري من نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.