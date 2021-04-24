إصابة 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية واعتقال آخر في القدس

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة، أن حالة من التوتر سادت في القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة.

من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع 6 فلسطينيين أصيبوا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس، نقلوا على إثرها للمستشفى.

وأفادت الوكالة الفلسطينية، بأن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من ساحة باب العامود واقتاده عناصر من شرطة الاحتلال إلى مراكز التحقيق في شرطة البريد بشارع صلاح الدين، فيما تم رش مياه تجاه الشبان؛ لتفريقهم.