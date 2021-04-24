بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل «الإختيار 2: رجال الظل»، بمواصلة «أحمد جاد» التحقيق مع العنصر التكفيري الذي ألقوا القبض عليه، ولكن «زكريا» يطلب منه أن يأخذ استراحة ويتابع هو التحقيق بدلا منه.

ويخبر «يوسف» والده بقرار انفصاله من «علياء» فينفعل عليه خاصة وأنها لم تفعل شيء يضايقه، ولكن «يوسف» يخبره بأن هذا أفضل لها لأنه يمكن أن يستشهد في أي لحظة، كما يخبر بأنه قرر أن يطلب بنقله إلى سيناء.

ويطلب «يوسف» من قائده أن ينتقل إلى سيناء، فيوافق ولكن يطلب منه أن يخرج في المأمورية القادمة مع زملائه إلى الإسماعيلية، بينما يحصل «زكريا» على معلومات مهمة من العنصر الذي يحقق معه، فيما يصل «يوسف» إلى الإسماعيلية.

وتذهب «علياء» إلى والد «يوسف» للتحدث معه عما يحدث مع «يوسف»، فيطيب خاطرها ويطلب منها أن تمهله بعض الوقت حتى يعود «يوسف» ويتحدث معه.

ويخبر «زكريا» اللواء «رفعت» بما حصلوا عليه من معلومات من العنصر التكفيري «سعد»، ويطلب منه اللواء «رفعت» أن يغير خط سيره ومكان إقامته خوفا عليه، ولكن «زكريا» يرفض ويخبره بأنه ليس من المفروض أن يهربوا بل التكفيريين.

ويخرج «زكريا» على رأس مأمورية للقبض على أحد العناصر المشتركة في إغتيال مبروك، ويقبض عليه بعد التعامل معه، بينما يضع «يوسف» خطة للهجوم على تجار السلاح، وهي عبارة أن يقتحموا المكان متنكرين ومستقلين جرار زراعي.

«الإختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.