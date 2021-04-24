كوريا الجنوبية تحصل على لقاحات تكفي ضعف سكانها

حصلت كوريا الجنوبية على لقاحات كافية لتطعيم جميع سكانها مرتين تقريبا ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم إنها وقعت اتفاقا إضافيا مع شركة فايزر للحصول على 40 مليون جرعة أخرى، وبذلك يصل المجموع الذي اشترته من مختلف الشركات المصنعة إلى 192 مليون جرعة، أو ما يكفي لـ 99 مليون شخص. ويبلغ عدد سكان البلاد 52 مليون نسمة.

وتتناقض المشتريات بشكل حاد مع حملة التطعيم، حيث تلقى 4 % فقط من السكان جرعة واحدة على الأقل.

وتم إعطاء إجمالي 11ر2 مليون جرعة لقاح مضادة لكوفيد- 19 في كوريا الجنوبية، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

وواجهت الحكومة انتقادات علنية لفشلها في توفير إمدادات اللقاح المبكرة بالسرعة التي تقدمها الدول المجاورة.