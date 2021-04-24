شعراوي لـ الشروق: وضع كورونا في سوهاج ليس كما تداولته مواقع التواصل

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن "وضع كورونا في محافظة سوهاج ليس متأزما بالشكل الذي تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا".

وأشار، شعراوي، في تصريحات لـ" الشروق"، على هامش تفقده لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح، إلى أنه يقوم بالتواصل اليومي مع محافظ سوهاج لمتابعة كافة التطورات وموقف كورونا في المحافظة.

ولفت إلى أنه طالب من محافظ سوهاج بأن يطلب من وزيرة الصحة الدكتورة، هالة زايد بزيادة أعداد الأطباء في المستشفيات.

وأكد، أن المواطن عليه دورا كبيرا في انتشار كورونا وذلك لعدم إلتزامه بالإجراءات الوقائية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة ناشدت المواطنين، مؤكدة عليهم بأنه مع حلول شهر رمضان سترتفع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأكد، أن كافة الوحدات المحلية تتابع بشكل يومي الإلتزام المحال بمواعيد الغلق والفتح ومنع تقديم الشيش، نافيا دراسة تطبيق حظر التجوال في محافظة سوهاج أو منع التنقلات بين المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتعليقا على طلب نقيب أطباء سوهاج بتطبيق حظر التجوال داخل المحافظة، أكد أنه تم التواصل مع نقيب أطباء سوهاج وشرح الأحداث وعرضه على أرض الواقع.