حركة تنقلات محدودة للطب العلاجي بالشرقية

أجرى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، حركة تنقلات محدودة تخص الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.

وأعلن وكيل الوزارة، تكليف الدكتور أحمد سعد أمين منصور، مدير مستشفى القنايات المركزي، للقيام بمهام تسيير أعمال نائب مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور ياسر عبدالرحيم السويدي، للقيام بمهام تسيير أعمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور خالد الشحات عبدالمنعم، للقيام بمهام تسيير أعمال مدير مستشفى القنايات المركزي، وذلك لحين الإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية.