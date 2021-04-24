الداخلية: ضبط 2596 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

تمكنت شرطة التموين، من ضبط 2596 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار خلال شهر رمضان.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات خلال 48 ساعة، عن ضبط 2596 قضية تموينية متنوعة أبرزها : ضبط 5 أطنان "أسماك فيليه الباسا" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مدير مسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية،و2.5 طن "أسماك ماكريل" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وطني "أسماك مُجمدة ماكريل" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مدير مسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تم ضبط طن "مقطعات لحوم، كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مدير مسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، و4 أطنان "زيت طعام، طحينة" مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، بحوزة مدير مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، و36 طن "معسل، تبغ" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والمنتج النهائى مدون عليه علامات تجارية مغشوشة، بحوزة مدير مسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة دخان المعسل بدون ترخيص، و31 ألف وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت" محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر بحوزة صاحب محل لتجارة الخردوات.

وتم ضبط 3 أطنان "لحوم مجمدة، كبدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مدير مسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية.

وفي الشرقية تم ضبط طن "أسماك مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفي الجيزة ضُبط 3 أطنان "ياميش رمضان" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مدير مسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية.

وفي الغربية ضبط 3 أطنان "طحينة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مدير مسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بدون ترخيص.

وفي القاهرة تم ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة لاستيلائه بالاشتراك مع آخرين على 19 طن "سكر تمويني مُدعم" من عهدة المخزن المسلمة إليه، بقصد بيعها بالسوق السوداء، والتحصل على ثمنها وتقسيمه فيما بينهم، وتم ضبط (11.500 طن منها مُحملة على سيارتين نقل) قبل التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وفروعها الجغرافية بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط قضايا التلاعب في الدقيق البلدي المدعم استهدفت المخابز البلدية والمتعاملين في الدقيق البلدي المدعم، أسفرت عن ضبط 387 قضية بإجمالي مضبوطات 178.300 طن "تجميع، تصرف" قدرت قيمتها بمليون و70 ألف جنيه، و484 ألف جنيه مبالغ مستولى عليها نظير إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً أبرزها:

ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بالدقهلية لتصرفه ي 37 طن دقيق مدعم ببيعها بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية 223 ألف جنيه، قائد سيارة أثناء سيرها بالقليوبية وبحوزته 12.5 طن "دقيق بلدى جمعها للاتجار بها في السوق السوداء بقيمة 75 ألف جنيه، مدير مخبز بلدي بسوهاج وبحوزته 5 أطنان دقيق بلدي قدرت بقيمة مالية 30 ألف جنيه، وقائد سيارة حال سيره بالدقهلية، وبحوزته 3 أطنان دقيق بلدي مدعم قدرت بـ18 ألف جنيه، و240 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين لصرف المقررات التموينية، والخبز وفارق النقاط بها عن طريق ماكينات صرف الخبز والسلع التموينية بحوزة مالك مخبز بلدى بسوهاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.