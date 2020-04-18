كوريا الجنوبية: الموافقة على نوعين من مجموعات الاختبار الذاتي لكورونا

منحت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، موافقة مشروطة لنوعين من مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كأدوات تكميلية، وسط ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة كوريا الجنوبية (يونهاب)، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام مجموعات التشخيص التي طورتها شركتان محليتان للتكنولوجيا الحيوية، وهما إس دي بيوسينسور (SD Biosensor) وهيوماسيس (Humasis)، في أول موافقة من نوعها لاستخدام أدوات التشخيص الذاتي لفيروس كورونا في البلاد.

ويسمح التصديق باستخدام هذين النوعين محليا حتى يتم طرح منتجات معتمدة بالكامل، وستسمح هذه الخطوة للأشخاص بجمع عينات الأنف بأنفسهم، وتظهر النتائج في خلال 15 إلى 20 دقيقة.

وأشارت إلى أن أدوات التشخيص الذاتي يجب استخدامها كأدوات تكميلية نظرا لأنها تفتقر إلى الدقة مقارنة باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" (PCR) المستخدمة في المراكز الحكومية والمحلية، وإذا خرجت نتيجة الاختبار إيجابية، يتعين على صاحب الاختبار الخضوع لاختبار بي سي آر.