أردوغان: عملية «مخلب البرق» شمالي العراق هدفها القضاء على الإرهاب

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على أن "عملية مخلب البرق والصاعقة" شمالي العراق، "تهدف للقضاء على الإرهاب".

جاء ذلك خلال كلمة من إسطنبول، حيث عقد الرئيس أردوغان اتصالا مرئيا مع قيادة العملية التي يجريها الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.

وقال أردوغان: "هدفنا القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية".

وأكد أردوغان أنه لا مكان لمنظمة حزب العمال الكردستاني ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسورية.

وأوضح أردوغان أن الجيش التركي أطلق مساء الجمعة، عملية "مخلب البرق والصاعقة" ضد مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وأضاف أردوغان: "أنه حتى الآن تم تحييد الكثير من الإرهابيين، وتدمير العديد من أوكارهم ومغاراتهم".

وشدد على أنه "يجري تنفيذ العملية مع احترام وحدة أراضي جارنا العراق، ونعتقد أنها ستساهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل كبير".

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقا للبيانات التركية فإنه خلال أنشطة المنظمة المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قتلت المنظمة حوالي 40 ألف شخص.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر عامين.