محلل سياسي فرنسي لـ الشروق: لوبان لا يمكنها الفوز برئاسة فرنسا لافتقادها التحالفات





أكد أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة أيكس مارسيليا، رولاند لومباردي أن "عدة عوامل تحول دون فوز لوبن برئاسة فرنسا، أبرزها أنها تفتقد لتحالف سياسي.



وأضاف لومباردي في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "فوجئت تماما بتأهل لوبن وماكرون، مع الغضب والرفض العام للرئيس المنتهية ولايته وسجله فى ​​جميع المجالات»، على حد تعبيره.



ورأى لومباردى أن ماكرون استفاد من وسائل الاعلام القريبة من السلطة لتوصيل رسالة أن انتصاره لا مفر منه ضد لوبن، لافتا إلى أن ترشحها هذه المرة نسخة سيئة لعام 2017، موضحا أن التجمع الوطنى (الجبهة الوطنية سابقا) ليس سوى حزب معارضة ولم يرغب قادته أبدًا فى جعله حزبًا جادًا فى الوصول إلى السلطة.



واعتبر أنه «لا يمكنك أبدًا الوصول إلى السلطة العليا دون قاعدة حزبية إقليمية قوية ومع اصطفاف وسائل الإعلام ضدك بنسبة 100%» على حد قوله.



ورأى لومباردى أنه لا يمكن للوبن أن تفوز بدون تحالف، لافتا إلى أن رفضها خوض تحالفات كان وراء فوز ماكرون فى انتخابات 2017 وهو السيناريو الأقرب أيضا خلال هذه الجولة من الانتخابات.