الصين تبدأ حملة للتعامل مع العنف على شبكة الإنترنت

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طلبت السلطات الصينية من 18 منصة إلكترونية كبرى تحسين أنظمتها لمراقبة ورصد العنف عبر شبكة الانترنت، وتطوير آليات حقيقية لحماية الضحايا من مثل هذا السلوك، وذلك ضمن حملة قومية لمواجهة العنف.