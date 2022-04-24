 الصين تبدأ حملة للتعامل مع العنف على شبكة الإنترنت - بوابة الشروق
الأحد 24 أبريل 2022 3:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الصين تبدأ حملة للتعامل مع العنف على شبكة الإنترنت

بكين (د ب أ)
نشر في: الأحد 24 أبريل 2022 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 24 أبريل 2022 - 3:10 م
طلبت السلطات الصينية من 18 منصة إلكترونية كبرى تحسين أنظمتها لمراقبة ورصد العنف عبر شبكة الانترنت، وتطوير آليات حقيقية لحماية الضحايا من مثل هذا السلوك، وذلك ضمن حملة قومية لمواجهة العنف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الفضاء السيبراني في الصين قالت في بيان صدر اليوم الأحد، إنه يتعين على المنصات، ومنها ويبو كورب وبيتدانس، منع نشر مثل هذا العنف من خلال محو التعليقات المتعلقة به في الوقت المناسب.

وجاء في البيان أن المنصات في حاجة للقيام بترتيبات عمل مفصلة بناء على توصيات الحكومة، كما أن المنصات التي تتهاون في تطبيق التعليمات سوف تواجه عقوبات قاسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك