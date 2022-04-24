ليبيا: ضبط 541 مهاجرا قبل انطلاقهم نحو أوروبا

ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة الليبية اليوم الأحد، 541 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة خلال شروعهم في الانطلاق نحو السواحل الأوروبية.



وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، "قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتنسيق مع مديرية أمن مصراتة والأجهزة الأمنية برصد المجموعة في منطقة الزريق بمصراتة".



وأضاف "بعد ضبطهم، تم التنسيق مع مكتب الترحيل بالمدينة ونقلهم الى مركز إيواء طريق المطار في العاصمة طرابلس لتقديم المساعدات الانسانية وترحيلهم إلى بلدانهم والتواصل مع سفاراتهم التي أبدت استعدادها للإجراءات ترحيلهم".



وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت ليبيا واحدة من أكثر بلدان العبور ازدحاما للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.



وقالت الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا العام الماضي بلغ 30الف و990 ، مقابل 12الف في العام السابق عليه.