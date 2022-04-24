 حاكم دبي يوافق على حزمة إسكان ومشروعات بقيمة 1.7 مليار دولار - بوابة الشروق
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حاكم دبي يوافق على حزمة إسكان ومشروعات بقيمة 1.7 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الأحد 24 أبريل 2022 - 11:01 م | آخر تحديث: الأحد 24 أبريل 2022 - 11:01 م
وافق حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حزمة بقيمة 3ر6 مليار درهم إماراتي (7ر1 مليار دولار) للإسكان وقطع أراضي يستفيد منها أكثر من 4600 شخص بالإمارة، حسبما قال المكتب الإعلامي الحكومي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال المكتب في بيان اليوم الأحد إن الخطط تشمل إنشاء 1110 من الفيلات والمنازل ذات الطابقين في منطقة يطلق عليها الخوانيج الثانية، وتخصيص 3500 قطعة أرض في مناطق أخرى.

ويشمل المشروع بمنطقة الخوانيج الثانية، متنزهات ومنشآت تجارية وناديا رياضيا ووسائل ترفيهية ورياضية أخرى. ومن المقرر أن يكتمل في عام 2025.

ويعكس القرار سعي الشيخ محمد بن راشد "لتقديم كل سبل الدعم للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق حياة كريمة لهم".

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