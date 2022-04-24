«أدبيات الكرامة الصوفية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج علي، كتابا بعنوان "أدبيات الكرامة الصوفية.. دراسة في الشكل والمضمون"، تأليف د. محمد أبو الفضل بدران.

ويهدف هذا البحث إلى دراسة الكرامات الصوفية المدونة والمنطوقة دراسة نقدية، قد تتوصل إلى وضع أساس نظرية الكرامات، وتنقسم الدراسة إلى تمهيد وثمانية فصول، يتناول الفصل الأول منها أهم مصادر الكرامات وموقف المذاهب والفرق الإسلامية منها.

ويدور الفصل الثاني حول نظرية الاستبدال في الكرامة ويتحدث عن الشكل الأدبي للكرامة بنوعيه البسيط والمعقد، وأما الفصل الثالث فيتناول شخصيات الكرامة وهو مقسم إلى المؤلف أو الراوي ومحقق الكرامة (المدد) وشهود الكرامة، ويخصص الفصل الرابع للحديث عن وظائف الكرامة.

أما الفصل الخامس يحدد صور الكرامات التي تندرج تحت عشرين وظيفة قد تتداخل فيما بينها، ومنها الطيران في الهواء، المشي على الماء، طي الأرض، إنقاذ الناس وقت الحاجة، التنبؤ بالمستقبل، تحقيق الأمنيات للمريدين والمنكرين، وغيرها من صور الكرامات مع وضع مثال لكل منها، وأما الفصل السادس فيتناول الزمن والرؤيا والتصوير في الكرامات.

ويخصص الفصل السابع لنقد إبداع العالم المثالي في الكرامات، وكيف وظف الشعر في الكرامات وكيف بنى المصوفة مدينة الأولياء إبداعا، وأخيرا الفصل الثامن يتناول ظاهرة توظيف الكرامات في الأدب العربي نقديا.