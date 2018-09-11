إطلاق اسم «حمدي الكنيسي» على إحدى مدارس طنطا بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، مع رصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بكل حزم.

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وأعضاء المجلس.

ووافق المجلس على الطلب المقدم للمجلس بشأن إطلاق اسم الإعلامي المرحوم حمدي الكنيسي على مدرسة شبرا النملة الابتدائية، والتابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد يوسف مغاوري على مدرسة عزبة الخزان للتعليم الأساسي بقرية سامول مركز المحلة الكبرى

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على طلب التبرع بقطعتي أرض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطتي رفع بقريتي مصطفى درويش وراغب الحديثة والتابعتان للوحدة المحلية بالشهيدي مركز المحلة الكبرى، كما وافق المجلس مبدئيا على قبول التبرع بعدد 11 قطعة أرض بمركز زفتى لإنشاء محطات صرف صحي عليها ضمن المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة” بقرى (تفهنا العزب، حانوت، الغريب وسنبو الكبرى).